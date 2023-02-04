Тен Хаг не стал обсуждать возвращение Гринвуда в состав «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отказался комментировать ситуацию с Мэйсоном Гринвудом.

В январе 2022 года футболиста обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.

После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.

В четверг полиция сняла с Гринвуда все обвинения.

Несмотря на это, «МЮ» начал внутреннее расследование в отношении игрока.

«Ничего не могу добавить. Я ориентируюсь на официальное заявление клуба. Не могу комментировать процесс в данный момент», – сказал тен Хаг.

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