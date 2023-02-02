В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на снятие обвинений с Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» опубликовал официальное заявление в связи с ситуацией вокруг Мэйсона Гринвуда.

В январе 2022 года футболиста обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.

После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.

Сегодня полиция сняла с Гринвуда все обвинения.

«Манчестер Юнайтед» учел решение Королевской прокуратуры снять все обвинения с Мэйсона Гринвуда.

Теперь клуб проведет собственный процесс, прежде чем определять дальнейшие шаги.

Пока этот процесс не завершится, других комментариев не будет», – говорится в заявлении клуба.

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