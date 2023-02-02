В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на снятие обвинений с Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» опубликовал официальное заявление в связи с ситуацией вокруг Мэйсона Гринвуда.
- В январе 2022 года футболиста обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
- После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.
- Сегодня полиция сняла с Гринвуда все обвинения.
«Манчестер Юнайтед» учел решение Королевской прокуратуры снять все обвинения с Мэйсона Гринвуда.
Теперь клуб проведет собственный процесс, прежде чем определять дальнейшие шаги.
Пока этот процесс не завершится, других комментариев не будет», – говорится в заявлении клуба.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»