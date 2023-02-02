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    В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на снятие обвинений с Гринвуда

    «Манчестер Юнайтед» опубликовал официальное заявление в связи с ситуацией вокруг Мэйсона Гринвуда.

    • В январе 2022 года футболиста обвинили в избиении девушки, принуждении ее к сексу и угрозах убийством.
    • После этого клуб отстранил его от тренировок и матчей.
    • Сегодня полиция сняла с Гринвуда все обвинения.

    «Манчестер Юнайтед» учел решение Королевской прокуратуры снять все обвинения с Мэйсона Гринвуда.

    Теперь клуб проведет собственный процесс, прежде чем определять дальнейшие шаги.

    Пока этот процесс не завершится, других комментариев не будет», – говорится в заявлении клуба.

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    Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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