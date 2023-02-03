Орлов: «Семак сможет работать в Европе»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов видит главного тренера «Зенита» Сергея Семака в Европе.

— Сможет ли Сергей Семак в будущем работать в Европе?

— Может! Он ученик Лучано Спаллетти. Большую часть своих футбольных университетов он прошел именно под руководством Спаллетти. Лучано сам говорил, что в России растет хороший тренер — Семак.

Я дружу с Валерием Газзаевым, который был великолепен как тренер и несколько раз брал чемпионство. Он говорил: «Тренер, который выиграл чемпионат один раз — молодец. Два раза — значит он ого-го-го. А когда четыре раза…». Это ведь так сложно. У Семака в команде звезды, должна быть конкуренция и живая скамейка. Посмотрите на раздевалку «Зенита» — там нет конфликтов. Главное достоинство Семака — дипломатичность и мягкость. Это игрокам очень нравится. Он не срывается, может держать себя в руках. У него европейская культура, поэтому он может там работать. Кроме этого, у него есть принцип — играет тот, кто лучший. У Семака нет любимчиков. Это самое главное для тренера. Когда игроки видят, что это справедливо, они с уважением относятся к тренеру.

Когда Андрей Аршавин вернулся из «Арсеналом» в «Зенит» тренером был Андре Виллаш-Боаш. Я видел, как Андрей тренируется и трудится. У него за спиной был «Арсенал», болельщики его любили. Но он как-то мне сказал: «Пока Данни играет, его не поменяют». Виллаш-Боаш отдавал предпочтение Данни, хотя это был не самый лучший Данни. Когда у тренера есть любимчики — это плохо. Остальные игроки на это плохо реагируют. Семак это все учел. У него всегда играют лучшие. У Роберто Манчини и Мирчи Луческу тоже были любимчики. Они хорошие тренеры, но ничего не выиграли с «Зенитом». Вот вам и ответ на вопрос, в чем сила Семака.

Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.

При нем команда не опускается по итогам сезонов РПЛ ниже 1-го места.

Команда и сейчас лидирует в таблице.

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