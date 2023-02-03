Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Орлов: «Семак сможет работать в Европе»

3 февраля 2023, 20:18
1

Спортивный комментатор Геннадий Орлов видит главного тренера «Зенита» Сергея Семака в Европе.

— Сможет ли Сергей Семак в будущем работать в Европе?

— Может! Он ученик Лучано Спаллетти. Большую часть своих футбольных университетов он прошел именно под руководством Спаллетти. Лучано сам говорил, что в России растет хороший тренер — Семак.

Я дружу с Валерием Газзаевым, который был великолепен как тренер и несколько раз брал чемпионство. Он говорил: «Тренер, который выиграл чемпионат один раз — молодец. Два раза — значит он ого-го-го. А когда четыре раза…». Это ведь так сложно. У Семака в команде звезды, должна быть конкуренция и живая скамейка. Посмотрите на раздевалку «Зенита» — там нет конфликтов. Главное достоинство Семака — дипломатичность и мягкость. Это игрокам очень нравится. Он не срывается, может держать себя в руках. У него европейская культура, поэтому он может там работать. Кроме этого, у него есть принцип — играет тот, кто лучший. У Семака нет любимчиков. Это самое главное для тренера. Когда игроки видят, что это справедливо, они с уважением относятся к тренеру.

Когда Андрей Аршавин вернулся из «Арсеналом» в «Зенит» тренером был Андре Виллаш-Боаш. Я видел, как Андрей тренируется и трудится. У него за спиной был «Арсенал», болельщики его любили. Но он как-то мне сказал: «Пока Данни играет, его не поменяют». Виллаш-Боаш отдавал предпочтение Данни, хотя это был не самый лучший Данни. Когда у тренера есть любимчики — это плохо. Остальные игроки на это плохо реагируют. Семак это все учел. У него всегда играют лучшие. У Роберто Манчини и Мирчи Луческу тоже были любимчики. Они хорошие тренеры, но ничего не выиграли с «Зенитом». Вот вам и ответ на вопрос, в чем сила Семака.

  • Семак тренирует «Зенит» с 2018 года.
  • При нем команда не опускается по итогам сезонов РПЛ ниже 1-го места.
  • Команда и сейчас лидирует в таблице.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА 2
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит» 9
Орлов определил, кто неправ в удалении Дивеева в матче с «Факелом» 3
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Орлов Геннадий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1675450822
Семак даже в Уфе не сможет теперь работать. Это бутофория.
Ответить
Главные новости
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
8
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
5
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
5
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
5
«Спартак» предложил 10 миллионов за мексиканского форварда
11:17
4
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
12
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
Все новости
Все новости
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
1
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
1
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
2
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
1
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Во Франции призвали избавить основу «ПСЖ» от Сафонова
10:53
7
Подробности трансфера в «Зенит» уведенного у «Спартака» вратаря
10:46
12
Где смотреть матч «Рубин» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 7 сентября 2026
10:43
Голенков уходит из «Ростова» в другой клуб РПЛ: детали
10:28
4
ВидеоГол «Спартака» признан лучшим в 3-м туре Кубка России
10:23
2
Реакция фанатов «Зенита» на домашнее поражение от ЦСКА
10:17
8
Мостовой заявил, что «Зенит» проиграл ЦСКА из-за его ухода
10:10
6
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
10:02
5
Бубнов определил фаворита матча «Динамо» – «Спартак»
09:43
1
Журавель иронично прокомментировал стычку «Зенита» и ЦСКА, где Семака едва не избили
09:36
12
ЦСКА пошел за аргентинским форвардом за 15 миллионов
09:33
16
«У них не было ни одного момента, даже подходов не было»: Соболев – о поражении «Зенита» от ЦСКА
09:27
13
Тренер ЦСКА раскрыл рецепт победы над «Зенитом»
09:25
3
Семак ответил, подаст ли «Зенит» протест на результат матча с ЦСКА
09:21
27
Семак прокомментировал судейские решения в матче «Зенит» – ЦСКА
00:52
23
Губерниев спрогнозировал исход матча «Динамо» – «Спартак»
00:28
11
Тренер «Ростова» раскритиковал команду после 3:1 с «Факелом»
00:07
1
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» проиграл ЦСКА
Вчера, 23:46
10
Тренер ЦСКА прокомментировал победу над «Зенитом»
Вчера, 23:41
3
Мнение Семака о домашнем поражении «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 23:37
5
Арбитр ошибочно не назначил пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:30
54
Назван главный кандидат на замену Семаку в «Зените»
Вчера, 23:21
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+