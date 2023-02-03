Гвардиола оценил зимнюю трансферную кампанию «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о тратах «Челси» на новичков в январе.

Лондонцы подписали 8 новых футболистов.

Общие траты «Челси» за январь – 329,5 миллиона евро.

Это больше, чем все клубы Примеры, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

«Это не мое дело. Хотя я удивлен, что подобным занимается клуб, за которым не стоит государство.

Мы выиграли 11 трофеев за последние пять лет, хотя тратили на уровне пяти или шести клубов лиги», – сказал Гвардиола.

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