«Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» встретятся в матче 22-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

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«Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, имея на счету 39 очков. «Кристал Пэлас» идет на 12-й строчке (24 очка).

Пять последних очных матчей: две победы «МЮ», две ничьих, один раз выиграл «Кристал Пэлас».

Игра состоится в субботу, 4 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 18:00 мск.

«МЮ» – явный фаворит по версии букмекеров, они предлагают на команду Эрика тен Хага коэффициент 1,43. На ничью дают 4,90. На победу гостей можно поставить за 9,20.

Где смотреть матч МЮ – Кристал Пэлас

Прогноз на матч МЮ – Кристал Пэлас