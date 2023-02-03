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    Во сколько смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас»: 22 тур АПЛ, 4 февраля 2023

    «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас» встретятся в матче 22-го тура АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

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    «Манчестер Юнайтед» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, имея на счету 39 очков. «Кристал Пэлас» идет на 12-й строчке (24 очка).

    Пять последних очных матчей: две победы «МЮ», две ничьих, один раз выиграл «Кристал Пэлас».

    • Игра состоится в субботу, 4 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • Начало – в 18:00 мск.

    «МЮ» – явный фаворит по версии букмекеров, они предлагают на команду Эрика тен Хага коэффициент 1,43. На ничью дают 4,90. На победу гостей можно поставить за 9,20.

    Где смотреть матч МЮ – Кристал Пэлас

    Прогноз на матч МЮ – Кристал Пэлас

    Источник: «Бомбардир»

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