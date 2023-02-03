Кузяев одним словом охарактеризовал Заболотного

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказался о нападающем ЦСКА Антоне Заболотном.

— Вечером «Зенит» тренируется на «Мактум Стэдиуме», который лично вам знаком.

— Мне Саша Ерохин об этом напомнил. Перед первой тренировкой сказал: «Не забыл — мы же здесь 5 лет назад играли контрольные матчи с китайцами, которых тренировал Каннаваро». Тогда сразу вспомнил этот стадион.

— Еще с пражской «Славией» и «Копенгагеном».

— Точно. Это же целый турнир был. Антон Заболотный забивал за «Зенит». Легенда.

У Заболотного в 2022 году 24 матча (905 минут на поле), ни одного гола и 2 ассиста.

31-летний игрок стоит 1,2 миллиона евро.

Заболотный в ЦСКА с 2021 года.

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