«После драки кулаками не машут». Мостовой – о жалобе «Зенита» в CAS

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение «Зенита» подать жалобу в CAS на дисквалификацию своих игроков за драку в матче со «Спартаком».

«Зенит» лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

«Есть ли смысл от обращения «Зенита» в CAS? Нет, конечно. Никакого смысла нет. Тем более в текущей обстановке, последние апелляции наших клубов это наглядно показывают.

Я даже не понял, зачем это нужно «Зениту». Зачем эта апелляция спустя два месяца? После драки кулаками не машут. Почему только спустя два месяца они решили подать такое заявление и обжаловать шесть матчей дисквалификации?

Странно, что они серьезно рассчитывают, что там поменяют причину и скостят наказание на наименьший срок. Хотеть можно что угодно, но сейчас любая камера покажет все: что виновные верно наказаны, и что никакого уменьшения срока отстранения не будет.

Понимаю, обидно терять важных игроков, но думать надо было тогда. А сейчас, после драки кулаками не машут», — сказал Мостовой.

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