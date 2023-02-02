«Реал» и «Валенсия» назвали стартовые составы на матч 17-го тура Примеры.

Игра состоится в четверг, 2 февраля.

Начало – в 23:00 по московскому времени.

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«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Рюдигер, Камавинга, Кроос, Модрич, Себальос, Винисиус, Асенсио, Бензема.

«Валенсия»: Мамардашвили, Гайя, Дьякаби, Паулиста, Фулкье, Кастильехо, Алмейда, Гильямон, Муса, Лино, Кавани.

Пять последних очных матчей: четыре победы «Реала» (одна – по пенальти), один раз выиграла «Валенсия».

В последний раз команды встречались 11 января 2023 года – полуфинальный матч Суперкубка Испании закончился вничью 1:1, по пенальти выиграл «Реал».

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