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    «Реал» – «Валенсия»: стартовые составы на 17-й тур Примеры

    «Реал» и «Валенсия» назвали стартовые составы на матч 17-го тура Примеры.

    • Игра состоится в четверг, 2 февраля.
    • Начало – в 23:00 по московскому времени.

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    «Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Рюдигер, Камавинга, Кроос, Модрич, Себальос, Винисиус, Асенсио, Бензема.

    «Валенсия»: Мамардашвили, Гайя, Дьякаби, Паулиста, Фулкье, Кастильехо, Алмейда, Гильямон, Муса, Лино, Кавани.

    Пять последних очных матчей: четыре победы «Реала» (одна – по пенальти), один раз выиграла «Валенсия».

    В последний раз команды встречались 11 января 2023 года – полуфинальный матч Суперкубка Испании закончился вничью 1:1, по пенальти выиграл «Реал».

    Коэффициенты:

    • Победа Реала – 1.40
    • Ничья – 4.90
    • Победа Валенсии – 7.80

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    Источник: твиттер Ла Лиги

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