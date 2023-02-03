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    Примера. «Реал» обыграл «Валенсию» (2:0) и сократил отставание от лидирующей «Барсы» до 5 очков

    «Реал» дома победил «Валенсию» со счетом 2:0 в перенесенном матче 17-го тура Примеры.

    Мадридцы забили оба гола после перерыва – отличились Марко Асенсио и Винисиус Жуниор.

    Гости с 72-й минуты играли вдесятером – прямую красную карточку за грубый фол получил защитник Габриэль Паулиста.

    «Реал» остался на втором месте в чемпионате Испании. Отставание от лидирующей «Барселоны» – пять очков. «Валенсия» после поражения находится на 16-й строчке.

    Испания. Примера. 17-й тур

    Реал – Валенсия – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Асенсио, 52; 2:0 – Винисиус, 54.

    Удаление: нет – Паулиста, 72.

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    Источник: «Бомбардир»

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