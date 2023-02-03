«Реал» дома победил «Валенсию» со счетом 2:0 в перенесенном матче 17-го тура Примеры.

Мадридцы забили оба гола после перерыва – отличились Марко Асенсио и Винисиус Жуниор.

Гости с 72-й минуты играли вдесятером – прямую красную карточку за грубый фол получил защитник Габриэль Паулиста.

«Реал» остался на втором месте в чемпионате Испании. Отставание от лидирующей «Барселоны» – пять очков. «Валенсия» после поражения находится на 16-й строчке.

Испания. Примера. 17-й тур

Реал – Валенсия – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Асенсио, 52; 2:0 – Винисиус, 54.

Удаление: нет – Паулиста, 72.

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