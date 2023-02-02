«ПСЖ» хотел бесплатно подписать Малкома через приостановку контракта. Не получилось из-за пункта в контракте бразильца с «Зенитом»

«ПСЖ» рассчитывал бесплатно подписать полузащитника «Зенита» Малкома.

По информации L’Equipe, французский клуб хотел воспользоваться правилом ФИФА, разрешающим легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

Однако, еще летом «Зенит» внес в контракт Малкома пункт о запрете на приостановку контракта. Из-за этого петербуржцы могли потребовать 30 миллионов евро за бразильца, что не устроило «ПСЖ».

Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.

Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.

Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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