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    «ПСЖ» хотел бесплатно подписать Малкома через приостановку контракта. Не получилось из-за пункта в контракте бразильца с «Зенитом»

    «ПСЖ» рассчитывал бесплатно подписать полузащитника «Зенита» Малкома.

    По информации L’Equipe, французский клуб хотел воспользоваться правилом ФИФА, разрешающим легионерам приостанавливать контракты с клубами РПЛ.

    Однако, еще летом «Зенит» внес в контракт Малкома пункт о запрете на приостановку контракта. Из-за этого петербуржцы могли потребовать 30 миллионов евро за бразильца, что не устроило «ПСЖ».

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6279

      порт 30 минут назад

      Дырку вам от бублика.

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      Рейтинг: +342

      ПалкоВводецъ (returned) 33 минуты назад

      На каждую хитрую гайку у нас найдётся болт с резьбой! Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28160

      JTherry 43 минуты назад

      "...могли потребовать 30 миллионов евро за бразильца..."
      ...а Бомбардир писал, что требовали 40 лимонов...) пункт сам по себе - хороший, мозг отрезвляющий...

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      Рейтинг: +588

      Таврида 1 час назад

      Бгг, хотели скрысятничать, но пролетели как фанера над Парижем

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