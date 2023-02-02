РФС подтвердил, что «Зенит» направил жалобу в CAS на дисквалификацию своих игроков за драку со «Спартаком»

CAS уведомил РФС о том, что «Зенит» направил жалобу на решение по дисквалификации игроков петербуржцев за драку в матче Кубка России со «Спартаком».

Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил дисквалификации в силе.

«Зенит» лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.

У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.

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