РФС подтвердил, что «Зенит» направил жалобу в CAS на дисквалификацию своих игроков за драку со «Спартаком»

CAS уведомил РФС о том, что «Зенит» направил жалобу на решение по дисквалификации игроков петербуржцев за драку в матче Кубка России со «Спартаком».
Ранее апелляционный комитет РФС отклонил жалобу «Зенита» и оставил дисквалификации в силе.
- «Зенит» лишился Вильмара Барриоса, Малкома и Родригао.
- У «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- Все шестеро отстранены на 6 матчей Кубка России.
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Источник: «Спорт-Экспресс»