«Бешикташ» возобновил переговоры по Баринову

«Бешикташ» не утратил интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

В среду стороны возобновили переговоры о трансфере 26-летнего футболиста.

Турки готовы заплатить за игрока около 5 миллионов евро.

Баринов – воспитанник и капитан «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

Зимнее ТО в Турции закрывается 8 февраля.

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