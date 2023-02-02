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    «Бешикташ» возобновил переговоры по Баринову

    «Бешикташ» не утратил интерес к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.

    В среду стороны возобновили переговоры о трансфере 26-летнего футболиста.

    Турки готовы заплатить за игрока около 5 миллионов евро.

    • Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
    • Зимнее ТО в Турции закрывается 8 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12946

      Алексей З 2 часа назад

      О, как запущено.
      Эта санта-барбара теперь до лета будет периодически всплывать.

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