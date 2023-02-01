Лещук: «Звание народной команды может перейти к «Динамо»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что «Спартак» может утратить неофициальное звание народной команды.

— А если говорить про клуб «Динамо». Новый стадион, новый имидж. Для многих динамовских болельщиков со стажем это шок. Для тебя?

— Клуб делает большие шаги по меркам российского футбола в целом. «Динамо» развивается сильнее и быстрее всех.

То, что происходит на Красной площади в новогодние праздники, тому подтверждение. Кто еще выставлял свой магазин в ГУМе? На открытии знаменитого катка все ездили в бело-голубых шарфах. Огромная работа клуба, футболисты должны соответствовать. Если продолжим добиваться успехов в тандеме, звание народной команды может перейти к «Динамо».

«Динамо» с прошлого века не брало титулы.

Команда идет в РПЛ 4-й.

Лещук – воспитанник «Динамо».

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