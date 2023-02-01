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Лещук: «Звание народной команды может перейти к «Динамо»

1 февраля 2023, 22:03
12

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук считает, что «Спартак» может утратить неофициальное звание народной команды.

— А если говорить про клуб «Динамо». Новый стадион, новый имидж. Для многих динамовских болельщиков со стажем это шок. Для тебя?

— Клуб делает большие шаги по меркам российского футбола в целом. «Динамо» развивается сильнее и быстрее всех.

То, что происходит на Красной площади в новогодние праздники, тому подтверждение. Кто еще выставлял свой магазин в ГУМе? На открытии знаменитого катка все ездили в бело-голубых шарфах. Огромная работа клуба, футболисты должны соответствовать. Если продолжим добиваться успехов в тандеме, звание народной команды может перейти к «Динамо».

  • «Динамо» с прошлого века не брало титулы.
  • Команда идет в РПЛ 4-й.
  • Лещук – воспитанник «Динамо».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Лещук Игорь
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1675279839
Даже и не мечтай, Подлещик.
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NewLife
1675281700
Давай, вперед ! Когда поймешь, что ты сморозил, отпишись))
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вальтер79
1675281780
сколько же охотников на звание народной команды образовалось))) выбирай не хочу)))
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_Marqella_
1675286838
Странное заявление....А ГУМ это пипец как круто?? Очень круто иметь магазин в торговом центре.??..А почему не свой магазин ,как у Зенита на Невском проспекте??? Да, и народная команда у нас одна, Пищевик...все это знают...ух какие,позарились,на звание народной команды....Заслужить надо а последние чемпионство в 1976 году ,это как в Англии Нотингем Форест...Одно название...
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шахта Заполярная
1675287412
Лещ - менты не были и не когда не будут народными.
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evgevg13
1675312575
Сколько сразу повылазило гнид погавкать
Ответить
Дядя Серёжа
1675316339
Народная была милиция, а голубые, даже с белым отливом, народными не будут никогда.
Ответить
paracetamol
1675329083
Народная команда - это Зенит!
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