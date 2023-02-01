Абаскаль: «Я был счастлив наблюдать, как судьи работают без VAR»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не видит проблемы, если бы футбол оставался без VAR.

«Мы провели несколько матчей без VAR на сборах. Я был счастлив услышать, как судьи работают без него, как они общаются между собой.

Тайм-ауты в футболе? В других видах спорта другая специфика, это нужно. В футболе же — чем меньше задержек, тем лучше», – сказал Абаскаль.

На этой неделе стартует товарищеский турнир Зимний кубок РПЛ, который примут ОАЭ.

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