FA открыла расследование в отношении Мудрика из-за исполнения песни, в которой слово «нигер» звучит 16 раз

Футбольная ассоциация Англии начала дисциплинарное расследование в отношении полузащитника «Челси» Михаила Мудрика.

По информации The Athletic, FA обратила внимание на видео футболиста, опубликованное им в июле 2022 года.

На видео Мудрик вместе с другом исполняет трек «Freestyle» Lil Baby. В нем 16 раз упоминается слово «нигер».

Мудрика ожидают санкции от FA. Сам футболист уже принес извинения за исполнение песни.

Украинца купили за 70+30 миллионов евро.

Он вышел на замену в субботнем матче с «Ливерпулем» (0:0).

Мудрик установил рекорд сезона АПЛ по максимальной скорости – 36,63 км/ч.

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