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    FA открыла расследование в отношении Мудрика из-за исполнения песни, в которой слово «нигер» звучит 16 раз

    Футбольная ассоциация Англии начала дисциплинарное расследование в отношении полузащитника «Челси» Михаила Мудрика.

    По информации The Athletic, FA обратила внимание на видео футболиста, опубликованное им в июле 2022 года.

    На видео Мудрик вместе с другом исполняет трек «Freestyle» Lil Baby. В нем 16 раз упоминается слово «нигер».

    Мудрика ожидают санкции от FA. Сам футболист уже принес извинения за исполнение песни.

    • Украинца купили за 70+30 миллионов евро.
    • Он вышел на замену в субботнем матче с «Ливерпулем» (0:0).
    • Мудрик установил рекорд сезона АПЛ по максимальной скорости – 36,63 км/ч.

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    Источник: The Athletic

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    31.01.2023 22:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +875

      г.Онега 30 минут назад

      в июле он не был игроком апл так с чего фа решила то раследование проводить

      0
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      Рейтинг: +2144

      Dr.Metal 1 час назад

      Перехвалили братка ) сразу бы в реал за 500 купили. Политика творит чудеса

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24081

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Отыграл почти не начав.

      1
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