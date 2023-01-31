FA открыла расследование в отношении Мудрика из-за исполнения песни, в которой слово «нигер» звучит 16 раз

Футбольная ассоциация Англии начала дисциплинарное расследование в отношении полузащитника «Челси» Михаила Мудрика.
По информации The Athletic, FA обратила внимание на видео футболиста, опубликованное им в июле 2022 года.
На видео Мудрик вместе с другом исполняет трек «Freestyle» Lil Baby. В нем 16 раз упоминается слово «нигер».
Мудрика ожидают санкции от FA. Сам футболист уже принес извинения за исполнение песни.
- Украинца купили за 70+30 миллионов евро.
- Он вышел на замену в субботнем матче с «Ливерпулем» (0:0).
- Мудрик установил рекорд сезона АПЛ по максимальной скорости – 36,63 км/ч.
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Источник: The Athletic