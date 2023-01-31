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    Мудрик извинился за исполнение песни, в которой слово «нигер» звучит 16 раз

    Нападающего «Челси» Михаила Мудрика раскритиковали в соцсетях за использование слова «нигер».

    В июле 2022 года футболист опубликовал видео, на котором он вместе с другом исполняет трек «Freestyle» Lil Baby. В нем 16 раз упоминается слово «нигер».

    «Михаил глубоко сожалеет, если он кого-то оскорбил этим видео. Хотя он лишь хотел исполнить песню. Михаил глубоко сожалеет о своем решении и от всего сердца признает, что это было неуместно. Видео уже удалено», – сообщил представитель игрока.

    • Украинца купили за 70+30 миллионов евро.
    • Он вышел на замену в субботнем матче с «Ливерпулем» (0:0).
    • Мудрик установил рекорд сезона АПЛ по максимальной скорости – 36,63 км/ч.

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 12:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6150

      Давид59 4 минуты назад

      Такое часто бывает. Мускулы развивают, а про мозг забывают. И главное ему с этими темнокожими вместе играть.

      0
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      Рейтинг: +2611

      swot1205 7 минут назад

      Вот она натура хохляцкая. Обосраться, а потом доказывать что ж опа все таки чистая

      0
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      Рейтинг: +4238

      Питерский князь 41 минуту назад

      Ничего странного. В Евросоюзе фашисты и так ходят по улицам.
      В желто-блакитном цветах.
      :))))

      1
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      Рейтинг: +816

      dragoon000320 > Питерский князь 18 минут назад

      а чем ходят фашисты в России, в бело сине красных цветах?)

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      Рейтинг: +4238

      Питерский князь > dragoon000320 13 минут назад

      Не знаю, я из Питера.
      Надо у мАсквичей спросить.
      :)))

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