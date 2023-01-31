Мудрик извинился за исполнение песни, в которой слово «нигер» звучит 16 раз

Нападающего «Челси» Михаила Мудрика раскритиковали в соцсетях за использование слова «нигер».

В июле 2022 года футболист опубликовал видео, на котором он вместе с другом исполняет трек «Freestyle» Lil Baby. В нем 16 раз упоминается слово «нигер».

«Михаил глубоко сожалеет, если он кого-то оскорбил этим видео. Хотя он лишь хотел исполнить песню. Михаил глубоко сожалеет о своем решении и от всего сердца признает, что это было неуместно. Видео уже удалено», – сообщил представитель игрока.

Украинца купили за 70+30 миллионов евро.

Он вышел на замену в субботнем матче с «Ливерпулем» (0:0).

Мудрик установил рекорд сезона АПЛ по максимальной скорости – 36,63 км/ч.

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