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  • Мудрик извинился за исполнение песни, в которой слово «нигер» звучит 16 раз

Мудрик извинился за исполнение песни, в которой слово «нигер» звучит 16 раз

31 января 2023, 12:47
9

Нападающего «Челси» Михаила Мудрика раскритиковали в соцсетях за использование слова «нигер».

В июле 2022 года футболист опубликовал видео, на котором он вместе с другом исполняет трек «Freestyle» Lil Baby. В нем 16 раз упоминается слово «нигер».

«Михаил глубоко сожалеет, если он кого-то оскорбил этим видео. Хотя он лишь хотел исполнить песню. Михаил глубоко сожалеет о своем решении и от всего сердца признает, что это было неуместно. Видео уже удалено», – сообщил представитель игрока.

  • Украинца купили за 70+30 миллионов евро.
  • Он вышел на замену в субботнем матче с «Ливерпулем» (0:0).
  • Мудрик установил рекорд сезона АПЛ по максимальной скорости – 36,63 км/ч.

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Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Челси Мудрик Михаил
Комментарии (9)
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swot1205
1675162457
Вот она натура хохляцкая. Обосраться, а потом доказывать что ж опа все таки чистая
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Давид59
1675162659
Такое часто бывает. Мускулы развивают, а про мозг забывают. И главное ему с этими темнокожими вместе играть.
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DOCTOR PENALTY
1675164210
Теперь Мишка должен встать на колени 16 раз, вспомнить всё, что он пел начиная с пяти лет и за всё извиниться.
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Александр.Т.
1675164782
Ну спел да спел , они с расизмом вообще чокнулись , он ведь не в лицо афроамериканцам пел или там лупил их или на колени заставлял их ставить,тут наоборот их заставляют вставать , не встанешь опять обвинят в расизме или не уважению
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crf575757
1675170071
Да он вообще мудак этот мудрик!
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ItalianFootball
1675236795
Прогнулся. Извиняться за июль месяц - это красноречиво.
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