«Ман Сити» не отпустил Бернарду Силву в «Барселону» в последний день трансферного окна

«Манчестер Сити» отказался отпускать полузащитника Бернарду Силву в «Барселону» в последний день трансферного окна.

По информации AS, сегодня каталонский клуб пытался арендовать 28-летнего игрока с правом выкупа, но англичане ответили отказом.

Силва – давняя цель президента «Барсы» Жоана Лапорты. Каталонцы попытаются арендовать игрока с обязательством выкупа по окончании сезона.

Сообщалось, что Бернарду недоволен главным тренером «Ман Сити» Хосепом Гвардиолой.

Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

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