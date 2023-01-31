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    «Ман Сити» не отпустил Бернарду Силву в «Барселону» в последний день трансферного окна

    «Манчестер Сити» отказался отпускать полузащитника Бернарду Силву в «Барселону» в последний день трансферного окна.

    По информации AS, сегодня каталонский клуб пытался арендовать 28-летнего игрока с правом выкупа, но англичане ответили отказом.

    Силва – давняя цель президента «Барсы» Жоана Лапорты. Каталонцы попытаются арендовать игрока с обязательством выкупа по окончании сезона.

    • Сообщалось, что Бернарду недоволен главным тренером «Ман Сити» Хосепом Гвардиолой.
    • Его рыночная стоимость – 80 миллионов евро.

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    Источник: AS

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