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  • Кавазашвили: «Тедеско сбежал из «Спартака», придумав глупую причину. Я таких мужчин не понимаю»

Кавазашвили: «Тедеско сбежал из «Спартака», придумав глупую причину. Я таких мужчин не понимаю»

31 января 2023, 19:28
14

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о возможном назначении Доменико Тедеско тренером сборной Бельгии.

«Меня абсолютно не волнует будущее Доменико Тедеско. Никаких торжеств из-за его назначения в сборную Бельгии у меня нет. Меня волнуют только настоящие и будущие тренеры «Спартака». Почему я должен переживать за Тедеско? Его здесь научили работать, а он взял и сбежал, придумав глупую причину.

Всe свалил на свою семью. Почему семья не могла к нему приехать – никто не может понять. Он просто бросил «Спартак». Ничего не мешало работать в Москве. Я таких мужчин не понимаю. Помнить нам нужно Карреру, который принeс клубу золотые медали. Тедеско нужно забыть», – сказал Кавазашвили.

  • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
  • До этого он работал в «Спартаке».
  • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико Кавазашвили Анзор
Комментарии (14)
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momwig_
1675188378
Так и ты уже давно никого не волнуешь. Может уже пора угомониться?
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VVM1964
1675190072
С тем что Карреру на помнить - согласен, а вот что Тедеско забыть КРАЙНЕ не согласен. Да и откуда тебе знать какие могут быть причины для отъезда у человека, тем более что клуб его отпустил "без обид" !!!
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DOCTOR PENALTY
1675191023
Да какой он мужчина? 100%-й классический европейский толераст.
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