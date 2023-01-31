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    Кавазашвили: «Тедеско сбежал из «Спартака», придумав глупую причину. Я таких мужчин не понимаю»

    Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о возможном назначении Доменико Тедеско тренером сборной Бельгии.

    «Меня абсолютно не волнует будущее Доменико Тедеско. Никаких торжеств из-за его назначения в сборную Бельгии у меня нет. Меня волнуют только настоящие и будущие тренеры «Спартака». Почему я должен переживать за Тедеско? Его здесь научили работать, а он взял и сбежал, придумав глупую причину.

    Всe свалил на свою семью. Почему семья не могла к нему приехать – никто не может понять. Он просто бросил «Спартак». Ничего не мешало работать в Москве. Я таких мужчин не понимаю. Помнить нам нужно Карреру, который принeс клубу золотые медали. Тедеско нужно забыть», – сказал Кавазашвили.

    • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
    • До этого он работал в «Спартаке».
    • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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    Источник: «Чемпионат»

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