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    Кононов оценил игру «Спартака» при Абаскале

    Экс-тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру московского клуба при Гильермо Абаскале.

    — Как вам игра красно-белых при Гильермо Абаскале?

    — Мне она нравится. Такой футбол приятно смотреть.

    — Есть ли у «Спартака» шансы отобрать титул у «Зенита»?

    — Верить надо обязательно. Однако «Зенит» проводит ровный сезон — «Спартаку» будет непросто. Рассчитываю на то, что красно-белые займут как минимум второе место и выиграют Кубок. Но пока сохраняются шансы на золото, нужно бороться и за чемпионство, и за Кубок.

    • «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24070

      DOCTOR PENALTY 8 минут назад

      Очень обтекаемо сказал, каждое слово причесал, никого не обидел, очень дипломатично - одним словом "пиджак". С Мостовым бы ему поговорить, Саня считает, что в футболе без мата нельзя.

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