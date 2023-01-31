Кононов оценил игру «Спартака» при Абаскале

Очень обтекаемо сказал, каждое слово причесал, никого не обидел, очень дипломатично - одним словом "пиджак". С Мостовым бы ему поговорить, Саня считает, что в футболе без мата нельзя.
Экс-тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру московского клуба при Гильермо Абаскале.
— Как вам игра красно-белых при Гильермо Абаскале?
— Мне она нравится. Такой футбол приятно смотреть.
— Есть ли у «Спартака» шансы отобрать титул у «Зенита»?
— Верить надо обязательно. Однако «Зенит» проводит ровный сезон — «Спартаку» будет непросто. Рассчитываю на то, что красно-белые займут как минимум второе место и выиграют Кубок. Но пока сохраняются шансы на золото, нужно бороться и за чемпионство, и за Кубок.
- «Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.
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