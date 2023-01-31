Кононов оценил игру «Спартака» при Абаскале

Экс-тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру московского клуба при Гильермо Абаскале.

— Как вам игра красно-белых при Гильермо Абаскале?

— Мне она нравится. Такой футбол приятно смотреть.

— Есть ли у «Спартака» шансы отобрать титул у «Зенита»?

— Верить надо обязательно. Однако «Зенит» проводит ровный сезон — «Спартаку» будет непросто. Рассчитываю на то, что красно-белые займут как минимум второе место и выиграют Кубок. Но пока сохраняются шансы на золото, нужно бороться и за чемпионство, и за Кубок.

«Спартак» набрал 36 очков в 17 турах РПЛ.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 баллов.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию