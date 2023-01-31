Сергеев: «Не знаю, почему меня не вызывают в сборную России»

На товарищеские матчи его безусловно можно вызвать. Здесь Карпин неправ.
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал непопадание в состав сборной России.
«Не знаю, почему меня не вызывают на матчи сборной России. Тренерскому штабу виднее. Конечно, я хочу попасть в сборную. Буду стараться проявлять себя на клубном уровне, чтобы меня заметили и вызвали», – сказал Сергеев.
- Сергеев не провел ни одного матча за сборную России.
- В этом сезоне Сергеев провел 22 матча, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.
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