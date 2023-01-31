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    Сергеев: «Не знаю, почему меня не вызывают в сборную России»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал непопадание в состав сборной России.

    «Не знаю, почему меня не вызывают на матчи сборной России. Тренерскому штабу виднее. Конечно, я хочу попасть в сборную. Буду стараться проявлять себя на клубном уровне, чтобы меня заметили и вызвали», – сказал Сергеев.

    • Сергеев не провел ни одного матча за сборную России.
    • В этом сезоне Сергеев провел 22 матча, забил 9 голов и сделал 5 ассистов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +894

      SLADE2019 6 минут назад

      На товарищеские матчи его безусловно можно вызвать. Здесь Карпин неправ.

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      Рейтинг: +5729

      AtticusFinch 40 минут назад

      Может потому, что сборная уже год , как нигде не играет?)))

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