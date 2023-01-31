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  • Быстров назвал сумму, за которую «Зенит» должен продать Малкома в «ПСЖ»

Быстров назвал сумму, за которую «Зенит» должен продать Малкома в «ПСЖ»

31 января 2023, 07:43
7

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал возможный переход полузащитника Малкома в «ПСЖ».

«Дешевле 40 миллионов евро его нет смысла отдавать. Он приносит пользу команде, он один из лидеров и расставаться с ним в такой момент нет никакого смысла.

Если завтра «ПСЖ» будет давать 50 миллионов, «Зениту» надо спокойно отдавать. У них есть достаточное количество игроков, которые сидят на скамейке и должны выходить и заменять Малкома», – сказал Быстров.

  • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
  • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит ПСЖ Быстров Владимир Малком
Комментарии (7)
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Александр.Т.
1675143468
Это тут он звезда как говорит Черданцев , а там как приедем сидеть и выходить на замены будет если возьмут ,Азмун Ракитский тоже тащили Зенит и один можно сказать вообще не играет второго как и Дзюбу выкинули с турецкой команды , Артём вообще не играет, а это звезды Зенита (ну или просто распаренные Газпром медеее)) норм только Оздоев смог устроиться и играть , был еще рание Паредас тоже тащил Зенит , ну в топ клубе ПСЖ игрок замены вырости для основы не смог , там подумали и отправили в Ювентус где также игрок замены , захочет ли мальком сидеть на лавке и иногда выходить на поле? Чтобы просто получить чемпиона французской лиги за нихрена не делая то возможно))))
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Untitled-1
1675147349
Какие 50 лямов? Его бесплатно могут забрать сейчас.
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SLADE2019
1675147624
Этот Быстров в нереальном измерении каком то находится. Кто 40 или 50 лимонов российскому клубу заплатит?
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rash1959
1675148226
Больной на голову Быстров ... и далее по тексту.
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paracetamol
1675150029
50 лямов - минимум!
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Freyd
1675151716
За лавочника никто таких денег не заплатит!
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Garrincha58
1675156870
кто это всё придумывает, а такие сран....е аналитики подхватывают и разносят этот мусор по ТВ и инету никуда Малком не переходит ПЫСЫЖовцы уже договорились с Челси об аренде Зиеша так что Медведев правильно сказал шли бы вы все туда сами знаете куда
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