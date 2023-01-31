Быстров назвал сумму, за которую «Зенит» должен продать Малкома в «ПСЖ»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал возможный переход полузащитника Малкома в «ПСЖ».
«Дешевле 40 миллионов евро его нет смысла отдавать. Он приносит пользу команде, он один из лидеров и расставаться с ним в такой момент нет никакого смысла.
Если завтра «ПСЖ» будет давать 50 миллионов, «Зениту» надо спокойно отдавать. У них есть достаточное количество игроков, которые сидят на скамейке и должны выходить и заменять Малкома», – сказал Быстров.
- Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
- Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.
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Источник: «Матч ТВ»