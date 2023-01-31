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    Быстров назвал сумму, за которую «Зенит» должен продать Малкома в «ПСЖ»

    Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал возможный переход полузащитника Малкома в «ПСЖ».

    «Дешевле 40 миллионов евро его нет смысла отдавать. Он приносит пользу команде, он один из лидеров и расставаться с ним в такой момент нет никакого смысла.

    Если завтра «ПСЖ» будет давать 50 миллионов, «Зениту» надо спокойно отдавать. У них есть достаточное количество игроков, которые сидят на скамейке и должны выходить и заменять Малкома», – сказал Быстров.

    • Малком забил 15 голов и отдал 7 ассистов в 23 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
    • Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17675

      paracetamol 8 минут назад

      50 лямов - минимум!

      1
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      Рейтинг: +5988

      rash1959 38 минут назад

      Больной на голову Быстров ... и далее по тексту.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +894

      SLADE2019 48 минут назад

      Этот Быстров в нереальном измерении каком то находится. Кто 40 или 50 лимонов российскому клубу заплатит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      Untitled-1 53 минуты назад

      Какие 50 лямов? Его бесплатно могут забрать сейчас.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +136

      Александр.Т. 1 час назад

      Это тут он звезда как говорит Черданцев , а там как приедем сидеть и выходить на замены будет если возьмут ,Азмун Ракитский тоже тащили Зенит и один можно сказать вообще не играет второго как и Дзюбу выкинули с турецкой команды , Артём вообще не играет, а это звезды Зенита (ну или просто распаренные Газпром медеее)) норм только Оздоев смог устроиться и играть , был еще рание Паредас тоже тащил Зенит , ну в топ клубе ПСЖ игрок замены вырости для основы не смог , там подумали и отправили в Ювентус где также игрок замены , захочет ли мальком сидеть на лавке и иногда выходить на поле? Чтобы просто получить чемпиона французской лиги за нихрена не делая то возможно))))

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