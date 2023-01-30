Бышовец раскритиковал трансферную политику «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец негативно высказался о формировании состава «Зенита».

– В нынешних условиях надо работать со своей молодежью, а не покупать бразильцев. Мы что, готовим команду для сборной Бразилии? Для чего мы приобретаем игроков из Бразилии в «Зенит»?

– Для второй звезды.

– Это что, звезда маршала? Не понимаю. О чем это говорит? «Зенит» побеждает в пяти чемпионатах – это большая заслуга? Понимаю, когда ты берешь команду с нуля, а затем добиваешься результата, и у тебя растут игроки.

– Но вы называете Семака лучшим тренером за всю историю клуба.

– По принципу побед в чемпионате так и есть, это заслуженно. Но есть другой пример и другой критерий – Карпина в «Ростове», где есть прогресс и по качеству игры, и по росту молодежи. В «Зените» нет ни одного воспитанника, о чем мы говорим? Кто будет играть в сборной России из «Зенита»? Должна быть элементарная стратегия.

– Вы не видите?

– Не только в «Зените», а во всем нашем футболе. Где играть российским игрокам при том количестве иностранцев, которое есть сейчас?

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