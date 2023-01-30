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    Бышовец раскритиковал трансферную политику «Зенита»

    Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец негативно высказался о формировании состава «Зенита».

    – В нынешних условиях надо работать со своей молодежью, а не покупать бразильцев. Мы что, готовим команду для сборной Бразилии? Для чего мы приобретаем игроков из Бразилии в «Зенит»?

    – Для второй звезды.

    – Это что, звезда маршала? Не понимаю. О чем это говорит? «Зенит» побеждает в пяти чемпионатах – это большая заслуга? Понимаю, когда ты берешь команду с нуля, а затем добиваешься результата, и у тебя растут игроки.

    – Но вы называете Семака лучшим тренером за всю историю клуба.

    – По принципу побед в чемпионате так и есть, это заслуженно. Но есть другой пример и другой критерий – Карпина в «Ростове», где есть прогресс и по качеству игры, и по росту молодежи. В «Зените» нет ни одного воспитанника, о чем мы говорим? Кто будет играть в сборной России из «Зенита»? Должна быть элементарная стратегия.

    – Вы не видите?

    – Не только в «Зените», а во всем нашем футболе. Где играть российским игрокам при том количестве иностранцев, которое есть сейчас?

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +182

      ЗаЖиМ 23 минуты назад

      Кто такой этот потерпевш... Бышовец?

      0
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      Рейтинг: +12875

      Алексей З 1 час назад

      Для второй звезды , потом в поход за третьей.
      Миллер так хочет и при чём здесь развитие футбола ?

      0
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      Рейтинг: +376

      НикКин 1 час назад

      Все сказано по делу

      0
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