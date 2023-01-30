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    Ловчев: «Захарян и Пиняев – копеечные. Они не сформировались как личности и футболисты»

    Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну и нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву не стоит уезжать в европейские топ-чемпионаты.

    «Уезжать надо вовремя и по месту. Нет сомнений в том, что в топ-5 более качественный футбол, чем в РПЛ. Чтобы не захиреть, не остановиться в уровне, надо пробовать играть там. Но вопрос времени и места.

    Пиняев пока не провел ни одного полноценного сезона в России, это пока разговор просто ни о чем. Захарян не выглядит на сегодня лучшим футболистом в своей команде, он не делает там разницу, ничто и никто в «Динамо» не сдерживает его прогресс. Они не сформировались как личности и футболисты.

    Когда их возьмут за небольшие деньги и они не смогут сразу заиграть, их непременно посадят на лавку. Потому что они копеечные – их не взяли за 100 миллионов, как Мудрика, и даже за 30, как Головина, не взяли. Головин был заметен в ЦСКА, он отыграл за сборную большой турнир и играл в еврокубках. Он шел в клуб русского владельца.

    Игрока, которого взяли за небольшие деньги, легко посадить на лавку. Когда ты сажаешь игрока с большой трансферной стоимостью, ты в том числе признаешь и свою ошибку.

    И Захарян, и Пиняев не достигли своего потолка в России.

    И последнее по теме – мне не нравится навязываемая со всех сторон история про то, что непременно надо уезжать. Непременно – не надо. Уезжайте, когда вас точно зовет тренер и когда клуб готов это подкрепить большими деньгами», – написал Ловчев в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 17:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24057

      DOCTOR PENALTY 19 минут назад

      Жму руку седому Серафимычу. Эти слова должны висеть в рамочке в комнатах пиняевых, захарянов, тюкавиных и др. "выдающихся".

      0
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      Рейтинг: +67053

      portero 45 минут назад

      Ловчев прав, к сожалению этим парням напели в уши, а вот потянут ли они хотя бы в РПЛ ещё неизвестно....
      А в топ клубы их и не зовут....

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1513

      zarsm 51 минуту назад

      и в чем он не прав?

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