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  • Ловчев: «Захарян и Пиняев – копеечные. Они не сформировались как личности и футболисты»

Ловчев: «Захарян и Пиняев – копеечные. Они не сформировались как личности и футболисты»

30 января 2023, 17:35
10

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну и нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву не стоит уезжать в европейские топ-чемпионаты.

«Уезжать надо вовремя и по месту. Нет сомнений в том, что в топ-5 более качественный футбол, чем в РПЛ. Чтобы не захиреть, не остановиться в уровне, надо пробовать играть там. Но вопрос времени и места.

Пиняев пока не провел ни одного полноценного сезона в России, это пока разговор просто ни о чем. Захарян не выглядит на сегодня лучшим футболистом в своей команде, он не делает там разницу, ничто и никто в «Динамо» не сдерживает его прогресс. Они не сформировались как личности и футболисты.

Когда их возьмут за небольшие деньги и они не смогут сразу заиграть, их непременно посадят на лавку. Потому что они копеечные – их не взяли за 100 миллионов, как Мудрика, и даже за 30, как Головина, не взяли. Головин был заметен в ЦСКА, он отыграл за сборную большой турнир и играл в еврокубках. Он шел в клуб русского владельца.

Игрока, которого взяли за небольшие деньги, легко посадить на лавку. Когда ты сажаешь игрока с большой трансферной стоимостью, ты в том числе признаешь и свою ошибку.

И Захарян, и Пиняев не достигли своего потолка в России.

И последнее по теме – мне не нравится навязываемая со всех сторон история про то, что непременно надо уезжать. Непременно – не надо. Уезжайте, когда вас точно зовет тренер и когда клуб готов это подкрепить большими деньгами», – написал Ловчев в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо Локомотив Пиняев Сергей Захарян Арсен Ловчев Евгений
Комментарии (10)
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zarsm
1675089960
и в чем он не прав?
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portero
1675090271
Ловчев прав, к сожалению этим парням напели в уши, а вот потянут ли они хотя бы в РПЛ ещё неизвестно.... А в топ клубы их и не зовут....
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DOCTOR PENALTY
1675091838
Жму руку седому Серафимычу. Эти слова должны висеть в рамочке в комнатах пиняевых, захарянов, тюкавиных и др. "выдающихся".
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Эном айс
1675093781
Ух ты.. Вот это вырезал.
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neim
1675094335
Евгений Серафимович, завидуй молча ! Эти ребята на много раньше тебя пришли в большой футбол. Один в 19 лет, другой и того раньше, практически в 17 (Пиняев). Ты же сподобился только в 21 год заиграть в Спартаке. А они уже и в сборной отметились в свои-то юные годы. Не надо молодёжь хаять и поносить, у них ещё всё впереди и что из них вырастет, одному богу известно. Но они точно, не хуже тебя, хотя бы по таланту и потенциалу, который у них несомненно есть.
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АлексМак
1675099578
Верно сказал всё
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ArReal
1675104374
Пиняеву 18 лет, где он должен был сформироваться как личность?
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sined1951
1675158336
Все верно и справедливо сказано.
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