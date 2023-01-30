Ловчев: «Захарян и Пиняев – копеечные. Они не сформировались как личности и футболисты»

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев считает, что полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну и нападающему «Локомотива» Сергею Пиняеву не стоит уезжать в европейские топ-чемпионаты.

«Уезжать надо вовремя и по месту. Нет сомнений в том, что в топ-5 более качественный футбол, чем в РПЛ. Чтобы не захиреть, не остановиться в уровне, надо пробовать играть там. Но вопрос времени и места.

Пиняев пока не провел ни одного полноценного сезона в России, это пока разговор просто ни о чем. Захарян не выглядит на сегодня лучшим футболистом в своей команде, он не делает там разницу, ничто и никто в «Динамо» не сдерживает его прогресс. Они не сформировались как личности и футболисты.

Когда их возьмут за небольшие деньги и они не смогут сразу заиграть, их непременно посадят на лавку. Потому что они копеечные – их не взяли за 100 миллионов, как Мудрика, и даже за 30, как Головина, не взяли. Головин был заметен в ЦСКА, он отыграл за сборную большой турнир и играл в еврокубках. Он шел в клуб русского владельца.

Игрока, которого взяли за небольшие деньги, легко посадить на лавку. Когда ты сажаешь игрока с большой трансферной стоимостью, ты в том числе признаешь и свою ошибку.

И Захарян, и Пиняев не достигли своего потолка в России.

И последнее по теме – мне не нравится навязываемая со всех сторон история про то, что непременно надо уезжать. Непременно – не надо. Уезжайте, когда вас точно зовет тренер и когда клуб готов это подкрепить большими деньгами», – написал Ловчев в телеграме.

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