Яровинский: «В Европе много клубов, которые перестраховываются и не берут игроков с российским паспортом»

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал о нежелании европейских клубов подписывать российских футболистов по политическим причинам.

– Я надеюсь, что сфера футбольного права будет отрегулирована. Западные футбольные инстанции в силах утвердить новый, временный регламент.

А российскому футболу остается только продолжать работать. Нужно попытаться пережить этот период, а не стонать и ничего не делать.

Новые обстоятельства требуют новых решений. Ничего не поделаешь с тем, что с нами теперь не все хотят работать.

– Герман Ткаченко рассказывал, что европейским клубам рекомендовали не подписывать россиян.

– Да, я в том числе и про это. Все так и есть, я сам сталкивался. В Европе есть много клубов, которые перестраховываются и не берут игроков с российским паспортом.

Стоит понимать: европейские клубы могут сделать исключение ради таланта экстра класса. А таких всегда единицы.

С обычными же игроками – зачем лишний раз рисковать и опасаться негативной реакции болельщиков и общественности?

Плюс у кого-то есть личная неприязнь к России.

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