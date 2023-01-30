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    Матч-агент ФИФА: «В Испании расстроены отсутствием клубов РПЛ на сборах»

    Матч-агент ФИФА Ирина Полянская рассказала, что в Испании сожалеют о прекращении сотрудничества с российскими клубами, которые проводили сборы в европейской стране.

    «Длительное время сборы в Испании проводили «Локомотив», «Краснодар», «Ростов» (в Марбелье) и ЦСКА (в Кампоаморе).

    Это клубы с большим бюджетом, которые могли себе позволить подготовку в этой стране. Как правило, они заезжали на три сбора или на два длительных, и жили в хороших пятизвeздочных отелях.

    Мои партнeры из компании Football Impact (им принадлежат поля, они занимались организацией сборов) говорят: отели стоят пустые. В один только заехала команда, и всего на неделю.

    Если говорить глобально, то отели потеряли существенно. И не только они – организаторы сборов тоже. Конкретные цифры называть неправильно, но то, что они очень этим расстроены, – сто процентов», – заявила Полянская.

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    Источник: «Чемпионат»

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