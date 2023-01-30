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Яровинский объяснил, почему Дзюба не заиграл в Турции

30 января 2023, 08:29
1

Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, почему у нападающего Артема Дзюбы не получилось в Турции.

  • 34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».
  • Он забил 1 гол в 5 матчах.
  • Сейчас форвард ведет переговоры с клубами РПЛ: «Торпедо» отказалось от его подписания, «Пари НН» думает.

– Летом с вами тренировался Дзюба. Неужели и правда не пытались его подписать?

– С Дзюбой была очень простая ситуация. Никто не дергал его по поводу контракта, потому что он сам изначально обозначил нам свое желание играть за рубежом.

С «Рубином» просто поддерживал форму. После ухода из «Аданы» мы могли бы пообщаться, но моя работа в «Рубине» уже была завершена.

– Глядя на нынешнее положение дел, задаешься вопросом: может, «Рубин» и не был худшим вариантом для него тогда?

– Уж не знаю, был бы для него «Рубин» топовым вариантом, но для нас это было бы шикарное подписание. Артем – топ-игрок.

Я его невероятно высоко оцениваю и как футболиста, и как человека, который может обладать существенным весом в коллективе.

Дзюба, кстати, тоже пример невероятной любви и ненависти публики одновременно. Человек своей карьерой заслуживает только самых добрых слов.

Я так говорю не потому, что Артем мой товарищ, а потому что в России в целом мало футболистов с таким характером и такими достижениями.

Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие и Дзюба стоят для меня в одном ряду как выдающиеся спортсмены.

– Почему Дзюба провалился в Турции?

– Я не считаю, что он провалился. В схеме Монтеллы просто не было место для большого нападающего.

Артем не попал в модель игры. А сидеть на лавке для него – мука.

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Источник: Sport24
Турция. Суперлига Адана Демирспор Дзюба Артем Яровинский Олег
Комментарии (1)
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Krics
1675069115
Акинфеев, Игнашевич и Руккака сравнение не уместно, даже в РПЛ,ихмо
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