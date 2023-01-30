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    Яровинский объяснил, почему Дзюба не заиграл в Турции

    Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, почему у нападающего Артема Дзюбы не получилось в Турции.

    • 34-летний футболист с августа по ноябрь 2022 года выступал за «Адана Демирспор».
    • Он забил 1 гол в 5 матчах.
    • Сейчас форвард ведет переговоры с клубами РПЛ: «Торпедо» отказалось от его подписания, «Пари НН» думает.

    – Летом с вами тренировался Дзюба. Неужели и правда не пытались его подписать?

    – С Дзюбой была очень простая ситуация. Никто не дергал его по поводу контракта, потому что он сам изначально обозначил нам свое желание играть за рубежом.

    С «Рубином» просто поддерживал форму. После ухода из «Аданы» мы могли бы пообщаться, но моя работа в «Рубине» уже была завершена.

    – Глядя на нынешнее положение дел, задаешься вопросом: может, «Рубин» и не был худшим вариантом для него тогда?

    – Уж не знаю, был бы для него «Рубин» топовым вариантом, но для нас это было бы шикарное подписание. Артем – топ-игрок.

    Я его невероятно высоко оцениваю и как футболиста, и как человека, который может обладать существенным весом в коллективе.

    Дзюба, кстати, тоже пример невероятной любви и ненависти публики одновременно. Человек своей карьерой заслуживает только самых добрых слов.

    Я так говорю не потому, что Артем мой товарищ, а потому что в России в целом мало футболистов с таким характером и такими достижениями.

    Акинфеев, Игнашевич, Березуцкие и Дзюба стоят для меня в одном ряду как выдающиеся спортсмены.

    – Почему Дзюба провалился в Турции?

    – Я не считаю, что он провалился. В схеме Монтеллы просто не было место для большого нападающего.

    Артем не попал в модель игры. А сидеть на лавке для него – мука.

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    Источник: Sport24

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