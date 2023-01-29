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    Осинькин охарактеризовал новичка «Крыльев» Гарре

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал трансфер аргентинского форварда Бенхамина Гарре.

    – Гарре, в отличие от Пиняева, левша. Игра всe-таки немного изменится?

    – У Гарре есть большой опыт игры на левом фланге, да и Ежов больше играл слева до того, как попал в «Крылья Советов». Опасений, что мы найдeм, как разместить этих футболистов, у нас не было. Главное, чтобы было качество.

    – Когда начали следить за Бенхамином, много ли отсматривали его?

    – Активно отсматривать его мы начали после первых сообщений о возможном уходе Пиняева. Матчей просмотрели очень много. Он был не единственным кандидатом, но остановились на Гарре. У него очень хороший последний сезон, несмотря на молодость. У него есть опыт игры за границей, так как он около четырех лет был в системе «Манчестер Сити». Его отличают универсализм, высокая скорость, качественная игра в обороне, которые свойственны всем аргентинским футболистам?

    – Можно ли сравнить его по стилю с кем-то из игроков сборной Аргентины? Например, с Анхелем Ди Марией?

    – Нет, это, конечно, не Ди Мария. В сборной Аргентины на чемпионате мира не было позиции, в которой играет Гарре. Это крайний полузащитник, который умеет и атаковать, и обороняться, выполняет большой объeм работы, готов играть в быстрый и интенсивный футбол, чем в первую очередь выделяются аргентинские футболисты – характером, скоростью, в том числе принятия решений.

    • Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».
    • Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.
    • 22-летний аргентинец заключил с «Крыльями» контракт на 3,5 года.

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    Источник: Metaratings

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