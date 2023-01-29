Осинькин охарактеризовал новичка «Крыльев» Гарре

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал трансфер аргентинского форварда Бенхамина Гарре.

– Гарре, в отличие от Пиняева, левша. Игра всe-таки немного изменится?

– У Гарре есть большой опыт игры на левом фланге, да и Ежов больше играл слева до того, как попал в «Крылья Советов». Опасений, что мы найдeм, как разместить этих футболистов, у нас не было. Главное, чтобы было качество.

– Когда начали следить за Бенхамином, много ли отсматривали его?

– Активно отсматривать его мы начали после первых сообщений о возможном уходе Пиняева. Матчей просмотрели очень много. Он был не единственным кандидатом, но остановились на Гарре. У него очень хороший последний сезон, несмотря на молодость. У него есть опыт игры за границей, так как он около четырех лет был в системе «Манчестер Сити». Его отличают универсализм, высокая скорость, качественная игра в обороне, которые свойственны всем аргентинским футболистам?

– Можно ли сравнить его по стилю с кем-то из игроков сборной Аргентины? Например, с Анхелем Ди Марией?

– Нет, это, конечно, не Ди Мария. В сборной Аргентины на чемпионате мира не было позиции, в которой играет Гарре. Это крайний полузащитник, который умеет и атаковать, и обороняться, выполняет большой объeм работы, готов играть в быстрый и интенсивный футбол, чем в первую очередь выделяются аргентинские футболисты – характером, скоростью, в том числе принятия решений.

Гарре с 2016 по 2020 год был в академии «Манчестер Сити».

Его рыночная стоимость – 2,8 миллиона евро.

22-летний аргентинец заключил с «Крыльями» контракт на 3,5 года.

Все трансферы РПЛ этой зимы: «Cпартак» представил двух новичков, «Cочи» пока без переходов

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно