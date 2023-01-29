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    Серия А. «Милан» крупно проиграл дома «Сассуоло» (2:5)

    «Милан» в 20-м туре чемпионата Италии проиграл «Сассуоло». Миланцы впервые в истории пропустили 4+ гола в двух встречах Серии А подряд.

    «Милан» опустился на четвертое место. «Сассуоло» поднялся на 16-е.

    У «Милана» шесть встреч подряд без побед. «Сассуоло» прервал серию из семи матчей без побед.

    «Сассуоло» победил «Милан» на «Сан-Сиро» третий раз подряд.

    Италия. Серия А. 20-й тур

    Милан – Сассуоло – 2:5 (1:3)

    Голы: 0:1 – Дефрель, 19; 0:2 – Фраттези, 21; 1:2 – Жиру, 24; 1:3 – Берарди, 30; 1:4 – Лорьенте, 47 (с пенальти); 1:5 – Энрике, 79; 2:5 – Ориги, 81.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

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    Источник: «Бомбардир»

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