Серия А. «Милан» крупно проиграл дома «Сассуоло» (2:5)

«Милан» в 20-м туре чемпионата Италии проиграл «Сассуоло». Миланцы впервые в истории пропустили 4+ гола в двух встречах Серии А подряд.
«Милан» опустился на четвертое место. «Сассуоло» поднялся на 16-е.
У «Милана» шесть встреч подряд без побед. «Сассуоло» прервал серию из семи матчей без побед.
«Сассуоло» победил «Милан» на «Сан-Сиро» третий раз подряд.
Италия. Серия А. 20-й тур
Голы: 0:1 – Дефрель, 19; 0:2 – Фраттези, 21; 1:2 – Жиру, 24; 1:3 – Берарди, 30; 1:4 – Лорьенте, 47 (с пенальти); 1:5 – Энрике, 79; 2:5 – Ориги, 81.
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Источник: «Бомбардир»