Моуринью: «Шомуродову нужна аренда. Он заслужил играть больше»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не исключил, что его форвард Эльдор Шомуродов отправится в аренду.

«Шомуродову нужны полгода аренды, он заслужил, чтобы играть больше. Возможно, он покидает нас только на полгода, а потом вернется.

Если никто не придет ему на замену, то можно с уверенностью сказать, что у нас будет на один вариант меньше», – цитирует Моуринью телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на итальянское издание Tuttomercatoweb.

Вероятнее всего, Шомуродова арендует «Специя».

В этом сезоне Шомуродов забил 1 гол в 8 матчах (151 минута).

Его контракт с «Ромой» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость экс-нападающего «Ростова» – 7 миллионов евро.

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