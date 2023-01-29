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    Моуринью: «Шомуродову нужна аренда. Он заслужил играть больше»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не исключил, что его форвард Эльдор Шомуродов отправится в аренду.

    «Шомуродову нужны полгода аренды, он заслужил, чтобы играть больше. Возможно, он покидает нас только на полгода, а потом вернется.

    Если никто не придет ему на замену, то можно с уверенностью сказать, что у нас будет на один вариант меньше», – цитирует Моуринью телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на итальянское издание Tuttomercatoweb.

    Вероятнее всего, Шомуродова арендует «Специя».

    • В этом сезоне Шомуродов забил 1 гол в 8 матчах (151 минута).
    • Его контракт с «Ромой» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость экс-нападающего «Ростова» – 7 миллионов евро.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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