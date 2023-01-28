«Бешикташ» готов заплатить «Зениту» за Барриоса не более 3 миллионов. Трансфер маловероятен

«Зенит» и «Бешикташ» далеки от договоренности по поводу перехода полузащитника Вильмара Барриоса.

Турецкий клуб готов заплатить за игрока не более 3 миллионов евро.

Петербуржцев такие условия категорически не устраивают, поэтому трансфер маловероятен.

Ранее «Бешикташ» не смог договориться о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива».

Рыночная стоимость Барриоса – 20 миллионов евро.

В этом сезоне колумбиец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

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