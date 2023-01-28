«Бешикташ» готов заплатить «Зениту» за Барриоса не более 3 миллионов. Трансфер маловероятен

«Зенит» и «Бешикташ» далеки от договоренности по поводу перехода полузащитника Вильмара Барриоса.
Турецкий клуб готов заплатить за игрока не более 3 миллионов евро.
Петербуржцев такие условия категорически не устраивают, поэтому трансфер маловероятен.
- Ранее «Бешикташ» не смог договориться о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива».
- Рыночная стоимость Барриоса – 20 миллионов евро.
- В этом сезоне колумбиец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
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Источник: Sport24