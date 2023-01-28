Талалаев: «Торпедо» ждало Дзюбу. Он принял другое решение»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев сообщил, что команда ждала на сборах в Турции свободного агента Артема Дзюбу.

«Я ждал его на сборах.

Мы предлагали Артему приехать на пару дней, пройти медосмотр, пообщаться. Он принял другое решение», – сказал Талалаев.

Другой претендент на игрока – «Пари НН».

В ноябре Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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