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    Талалаев: «Торпедо» ждало Дзюбу. Он принял другое решение»

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев сообщил, что команда ждала на сборах в Турции свободного агента Артема Дзюбу.

    «Я ждал его на сборах.

    Мы предлагали Артему приехать на пару дней, пройти медосмотр, пообщаться. Он принял другое решение», – сказал Талалаев.

    • Другой претендент на игрока – «Пари НН».
    • В ноябре Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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