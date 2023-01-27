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    Черчесов высказался о своем будущем в «Ференцвароше»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов не знает, как долго будет работать в венгерском клубе.

    – До конца сезона-2022/23 вы можете достичь отметки в 450 матчей в качестве главного тренера. Следующим знаковым числом станет уже 500. Планируете выйти на эту красивую отметку в «Ференцвароше» – или уже есть предложения из других стран?

    – Вы бежите впереди паровоза! Я так далеко не загадываю, у меня вообще сейчас на повестке дня только субботняя встреча с «Вашашем».

    Надо работать и работать, а не думать о статистических рекордах. Все мои мысли на данный момент связаны с «Ференцварошем».

    Никаких предложений ни от кого не получал, а на разговоры, которые иной раз возникают по этому поводу, не обращаю большого внимания.

    Знаю, что есть люди, которые следят за моей деятельностью и в Европе, и в Азии. Это приятно, но не более того.

    – Россия – это и Европа, и Азия. Из РПЛ давно не обращались?

    – Много с кем общаюсь из нашей Премьер-лиги, никогда не теряю связь с родиной.

    Но на данный момент, повторяю, мои планы сейчас связаны с «Ференцварошем».

    • Черчесов возглавил команду из Будапешта в декабре 2021 года.
    • Его контракт действует до конца сезона-2023/24.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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