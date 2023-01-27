В Турции подтвердили интерес «Бешикташа» к Барриосу и рассказали, хочет ли он покинуть «Зенит»

Турецкий журналист Серкан Дикме прокомментировал новость об интересе «Бешикташа» к полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу.
«Действительно, «Бешикташ» интересуется этим полузащитником. Но этот трансфер маловероятен, так как Вильмар не хочет ставить «Зенит» в неудобное положение и бросать команду», – сказал Дикме.
- Ранее «Бешикташ» не смог договориться о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива».
- Рыночная стоимость Барриоса – 20 миллионов евро.
- В этом сезоне колумбиец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
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Источник: «Спорт-Экспресс»