Раскрыт главный страх руководства «Спартака»

Инсайдер Сергей Егоров прокомментировал последние слова Александра Соболева про «Спартак».

«Самый главный страх нынешних верхов «Спартака» – то, что начнут считать, что при Леониде Федуне было лучше.

Федун говорил, что Дзюба «удавит за копейки всех своих родных», а Артем Сергеевич говорит, что про Спартак никогда плохого слова не сказал.

Алекс же считает, что Федун любит клуб – так, как Миллер «Зенит», а Галицкий – «Краснодар», а сейчас в «Спартаке» есть пара паразитов.

Как странно все переплелось», – написал Егоров.