Раскрыт главный страх руководства «Спартака»

Инсайдер Сергей Егоров прокомментировал последние слова Александра Соболева про «Спартак».
«Самый главный страх нынешних верхов «Спартака» – то, что начнут считать, что при Леониде Федуне было лучше.
Федун говорил, что Дзюба «удавит за копейки всех своих родных», а Артем Сергеевич говорит, что про Спартак никогда плохого слова не сказал.
Алекс же считает, что Федун любит клуб – так, как Миллер «Зенит», а Галицкий – «Краснодар», а сейчас в «Спартаке» есть пара паразитов.
Как странно все переплелось», – написал Егоров.
- 29-летний Соболев проводит второй сезон в «Зените».
- В конце августа 2024 года его выкупили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
- Статистика форварда за петербургскую команду: 59 матчей, 15 голов, 5 ассистов
- Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2027-го с опцией продления еще на год.
- Рыночная стоимость Соболева – 5 миллионов евро.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова