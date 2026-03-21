Раскрыт главный страх руководства «Спартака»

Сегодня, 11:08
20

Инсайдер Сергей Егоров прокомментировал последние слова Александра Соболева про «Спартак».

«Самый главный страх нынешних верхов «Спартака» – то, что начнут считать, что при Леониде Федуне было лучше.

Федун говорил, что Дзюба «удавит за копейки всех своих родных», а Артем Сергеевич говорит, что про Спартак никогда плохого слова не сказал.

Алекс же считает, что Федун любит клуб – так, как Миллер «Зенит», а Галицкий – «Краснодар», а сейчас в «Спартаке» есть пара паразитов.

Как странно все переплелось», – написал Егоров.

  • 29-летний Соболев проводит второй сезон в «Зените».
  • В конце августа 2024 года его выкупили у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • Статистика форварда за петербургскую команду: 59 матчей, 15 голов, 5 ассистов
  • Он связан с клубом контрактом до 30 июня 2027-го с опцией продления еще на год.
  • Рыночная стоимость Соболева – 5 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (20)
Бумбраш
Самый страх руководства,если все зиноглорики пуканы порвут от проноса фаеров
andr45
А КАК БЫЛО ПРИ ФЕДУНЕ? ПАВЛЮЧЕНКО «Ко мне Федун относился хорошо. Могу сказать Леониду Арнольдовичу большое спасибо! Федун внес большой вклад в клуб. И я знаю, как Леонид Арнольдович любит футбол. Он жил командой. Многие будут его вспоминать как хорошего человека». ТИХОНОВ «Федуну можно сказать только спасибо за то, что он так много делал для «Спартака», столько лет жизни потратил.» ГЛУШАКОВ «С ним ушла целая эпоха в «Спартаке», ведь он почти 20 лет проработал в клубе. Спасибо ему за красивый стадион: наконец-то у «Спартака» появился собственный дом, о котором миллионы болельщиков мечтали долгие годы и будут помнить всегда. Он всегда был доброжелателен, открыт, никогда не отказывал в разговоре. Настоящий мужик.» СОБОЛЕВ «Федун любил «Спартак» так, как никто его не любил, по-настоящему болел и переживал за клуб. А после ухода таких людей в клубе не осталось.»
andr45
А КАК БЫЛО ПРИ ФЕДУНЕ? СЕМИН «Найдите другого человека, который каждый год будет тратить €100 миллионов личных денег, человека, который сделал бы для «Спартака» такой стадион и музей, человека, который содержит академию. Такие люди, как Федун, развивают футбол. Не будь его, может, и серьёзного клуба бы не было» ЧЕРЧЕСОВ «Спартаку» очень повезло в том, что под руководством Леонида Федуна клуб практически не знал финансовых проблем и мог спокойно планировать свою деятельность и эффективно развиваться. Красавец-стадион, академия - это актив на годы для будущего поколения «красно-белых». Понятно, что болельщики всегда ждали и будут ждать от клуба максимальных результатов, но здесь уже многое зависело не только от руководства, но и от тренеров и футболистов.»
NewLife
"Инсайдер Сергей Егоров " Почему Бомбардир называет этого петуха инсайдером, если он не допущен внутрь спартаковской жизни, а весь его инсайд это испражнения по поводу слов дельфина.
Desma
Заголовок правильнее было бы написать так "Раскрыт главный ТРАХ руководства «Спартака»
СильныйМозг
Главный страх спартака, это публикация фото задниц игроков, после мясных тренировок, название "Обреченная жопа, путь мясных".
АлексМак
так и есть
Интерес
Никто нигде давно ничего уже не боится.Всё воруют с убытков, а надо воровать(по-лужкову) с прибылей.Любой месяц пребывания на властных постах обеспечивает год безбедной жизни семьи.
BarStep
Самый главный страх лузеров - это то, что завтра придет хозяин и спросит, где деньги Зин? А деньги вложены в нелеквид по 5 руб, а раки (неликвид) по факту стоят 1 руб Гы Но я не против :))
алдан2014
Ну чё комментировать слова недалёкого,маленького мальчика? Он каждый день будет ахинею нести. А бомба писать
