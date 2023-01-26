«Зенит» получил предложение по Барриосу от турецкого клуба

«Бешикташ» пытается купить полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.
Турецкий клуб уже сделал официальное предложение по трансферу 29-летнего футболиста.
Об этом сообщил журналист Ягыз Сабунчуоглу (аудитория в твиттере – более 781 тысячи подписчиков).
- Ранее «Бешикташ» не смог договориться о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива».
- Рыночная стоимость Барриоса – 20 миллионов евро.
- В этом сезоне колумбиец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.
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Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунчуоглу