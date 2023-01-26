Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» получил предложение по Барриосу от турецкого клуба

    «Бешикташ» пытается купить полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

    Турецкий клуб уже сделал официальное предложение по трансферу 29-летнего футболиста.

    Об этом сообщил журналист Ягыз Сабунчуоглу (аудитория в твиттере – более 781 тысячи подписчиков).

    • Ранее «Бешикташ» не смог договориться о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива».
    • Рыночная стоимость Барриоса – 20 миллионов евро.
    • В этом сезоне колумбиец забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 20 матчах.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Андрей Мостовой: «От музыки Барриоса у меня трясутся стены в номере. Может, сломать его колонку?» 1
    Андрей Мостовой: «За что Барриосу дали шесть матчей? Его в кучу «замели» и стали бить. А зачинщику Промесу ничего не дали» 20
    Гранат назвал двух лучших игроков РПЛ 2022 года
    Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунчуоглу

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5605

      TOMSON 24 минуты назад

      Без Барриуса очень сложно будет. Но боюсь его не удержать и ценник с его мотивацией будет только падать. Если дадут нормальные деньги, то надо отпускать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1600

      Красногвардейчик 29 минут назад

      Даже если и получил, то его не продадут, главная цель Зенита получить звезду, пока лига неконкурентная

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11