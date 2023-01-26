Стали известны условия содержания Дани Алвеса в тюрьме

Появились новые подробности пребывания под стражей экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса.

У 39-летнего футболиста нет привилегий в тюрьме. Он живет как обычный заключенный в камере площадью 6 квадратных метров и соблюдает распорядок дня.

Вместе с бразильцем сидит другой заключенный, также обвиняемый в изнасиловании. Это решение администрации тюрьмы, чтобы Алвесу было проще адаптироваться.

Самому титулованному игроку в истории грозит до 12 лет тюрьмы.

Его арестовали без права залога.

Алвеса обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.

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