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    Стали известны условия содержания Дани Алвеса в тюрьме

    Появились новые подробности пребывания под стражей экс-защитника «Барселоны» Дани Алвеса.

    У 39-летнего футболиста нет привилегий в тюрьме. Он живет как обычный заключенный в камере площадью 6 квадратных метров и соблюдает распорядок дня.

    Вместе с бразильцем сидит другой заключенный, также обвиняемый в изнасиловании. Это решение администрации тюрьмы, чтобы Алвесу было проще адаптироваться.

    • Самому титулованному игроку в истории грозит до 12 лет тюрьмы.
    • Его арестовали без права залога.
    • Алвеса обвинили в изнасиловании в туалете ночного клуба 30 декабря.

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    Источник: El Periodico

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    Сегодня, 21:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1838

      jek718875 36 минут назад

      Если бы посадили с другим, он бы мог Алвеса ночью адаптировать

      0
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      Рейтинг: +4212

      mutabor0992 1 час назад

      Так он с братом "по оружию" сидит...Опыта поднаберется.гы гы

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