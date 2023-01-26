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    Клубы из России вошли в топ-10 по тратам на трансферы в 2022 году

    ФИФА опубликовала ежегодный отчет по трансферам.

    Больше всех на трансферы в 2022 году потратили английские клубы – почти 2,2 миллиарда долларов. На втором месте идет Италия (673,3 миллиона долларов), на 3-м – Испания (592,3 миллиона).

    Клубы из России заняли 10-е место в мире, потратив за 2022-й год 143,1 миллиона долларов.

    • Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.
    • Решение об отстранении действует с конца февраля.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: сайт ФИФА

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