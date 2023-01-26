Клубы из России вошли в топ-10 по тратам на трансферы в 2022 году

ФИФА опубликовала ежегодный отчет по трансферам.

Больше всех на трансферы в 2022 году потратили английские клубы – почти 2,2 миллиарда долларов. На втором месте идет Италия (673,3 миллиона долларов), на 3-м – Испания (592,3 миллиона).

Клубы из России заняли 10-е место в мире, потратив за 2022-й год 143,1 миллиона долларов.

Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.

Решение об отстранении действует с конца февраля.

Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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