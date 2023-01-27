«Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся в матче 1/16 финала Кубка Англии. Игра состоится в пятницу, 27 января. Начало – в 23:00 мск.

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Ориентировочные составы:

Судья: Пол Тирни (Англия)

Матчей в сезоне: 16

Желтые карточки: 55 (3,4 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 20

«Сити» победил во всех пяти последних матчах у «Арсенала».

В последний раз команды встречались 1 января 2022 года: команда Гвардиолы выиграла в Лондоне со счетом 2:1.

Коэффициенты:

Победа Сити – 1.83

Ничья – 4.32

Победа Арсенала – 4.55

Прогноз на матч: победа «Сити»

Где смотреть матч Манчестер Сити – Арсенал

Во сколько смотреть матч Манчестер Сити – Арсенал