«Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся в матче 1/16 финала Кубка Англии. Игра состоится в пятницу, 27 января. Начало – в 23:00 мск.
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Ориентировочные составы:
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Манчестер Сити: Штефан Ортега – Серхио Гомес, Эмерик Ляпорт, Кайл Уолкер, Мануэль Аканджи – Бернарду Силва, Родри Эрнандес, Фил Фоден – Кол Палмер, Рияд Марез, Хулиан Альварес.
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Арсенал: Мэтт Тернер – Такехиро Томиясу, Киран Тирни, Габриэль Магальяэс, Роб Холдинг – Мохамед Эль-Ненни, Альберт Самби Локонга, Фабиу Виера – Букайо Сака, Габриель Мартинелли, Эдвард Нкетиа.
Судья: Пол Тирни (Англия)
- Матчей в сезоне: 16
- Желтые карточки: 55 (3,4 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 20
«Сити» победил во всех пяти последних матчах у «Арсенала».
В последний раз команды встречались 1 января 2022 года: команда Гвардиолы выиграла в Лондоне со счетом 2:1.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа «Сити»
Где смотреть матч Манчестер Сити – Арсенал