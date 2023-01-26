Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Сити» – «Арсенал»: 1/16 финала Кубка Англии, 27 января 2023

    «Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся в матче 1/16 финала Кубка Англии. Игра состоится в пятницу, 27 января. Начало – в 23:00 мск.

    Знаешь, кто победит в матче? Получи фрибет 2000 рублей и ставь на игру

    Ориентировочные составы:

    Судья: Пол Тирни (Англия)

    • Матчей в сезоне: 16
    • Желтые карточки: 55 (3,4 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 20

    «Сити» победил во всех пяти последних матчах у «Арсенала».

    В последний раз команды встречались 1 января 2022 года: команда Гвардиолы выиграла в Лондоне со счетом 2:1.

    Коэффициенты:

    • Победа Сити – 1.83
    • Ничья – 4.32
    • Победа Арсенала – 4.55

    Прогноз на матч: победа «Сити»

    Где смотреть матч Манчестер Сити – Арсенал

    Во сколько смотреть матч Манчестер Сити – Арсенал

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11