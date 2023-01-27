«Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча пройдет в Манчестере на «Этихад Стэдиум».

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«Сити» победил во всех пяти последних матчах у «Арсенала».

Игра состоится в пятницу, 27 января.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 23:00 мск.

«Сити» – фаворит матча, букмекеры дают на победу команды Хосепа Гвардиолы коэффициент 1,83. На выигрыш «Арсенала» можно поставить за 4,55. На ничью – за 4,32.

Где смотреть матч Манчестер Сити – Арсенал

Прогноз на матч Манчестер Сити – Арсенал