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    Дьяков: «РПЛ слабее чемпионата Турции. Не надо себя обманывать»

    Экс-защитник турецкого «Сивасспора» Виталий Дьяков сравнил РПЛ и чемпионат Турции.

    «Раньше турецкий и российский чемпионаты были примерно на одном уровне. В нынешней ситуации уже не совсем правильно оценивать. Наш чемпионат за последние годы и так стал слабее, и очень сильно упал в уровне. Те, кто считает, что наш чемпионат сильный и на уровне турецкого, то это не совсем правильно.

    Достаточно посмотреть на футболистов, которые туда приезжают, например, Икарди в «Галатасарай». Даже не в самые статусные команды приезжают именитые футболисты. Чемпионат Турции сильнее, чем наш.

    Если посмотреть объективно правде в глаза, то у нас сейчас только один «Зенит». Не надо обманывать самих себя, что наш чемпионат на хорошем уровне. Важный момент, что в Турции есть еврокубки. Если есть возможность уехать в хороший чемпионат, то почему бы не попробовать», — сказал Дьяков.

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    Источник: Legalbet

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