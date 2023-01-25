«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче полуфинала Кубка английской лиги. Игра пройдет в среду, 25 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Ориентировочные составы:
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Ноттингем Форест: Дин Хендерсон – Джо Уоррэлл, Вилли Боли, Серж Орье, Ренан Лоди – Ремо Фройлер, Орел Мангала, Райан Йетс – Густаво Скарпа – Брэннан Джонсон, Морган Гиббс-Уайт.
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Манчестер Юнайтед: Том Хитон – Тирелл Маласия, Гарри Магуайр, Лисандро Мартинес, Диогу Далот – Фред, Скотт Мактоминай – Алехандро Гарначо, Антони Матеус, Кобби Майну – Энтони Иланга.
Судья: Майкл Оливер (Англия)
- Матчей в сезоне: 15
- Желтые карточки: 48 (3,2 в среднем за матч)
- Красные карточки: 1
- Фолы в среднем за матч: 21
«МЮ» выиграл во всех пяти последних очных матчах у команды из Ноттингема.
В последний раз команды встречались 27 декабря 2022 года – «МЮ» победил со счетом 3:0.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: победа «МЮ»
Где смотреть матч Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
Во сколько смотреть матч Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед