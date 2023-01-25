«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче полуфинала Кубка английской лиги. Игра пройдет в среду, 25 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Уверен в победе «МЮ»? Получи 2000 рублей бонусом и ставь на игру

Ориентировочные составы:

Судья: Майкл Оливер (Англия)

Матчей в сезоне: 15

Желтые карточки: 48 (3,2 в среднем за матч)

Красные карточки: 1

Фолы в среднем за матч: 21

«МЮ» выиграл во всех пяти последних очных матчах у команды из Ноттингема.

В последний раз команды встречались 27 декабря 2022 года – «МЮ» победил со счетом 3:0.

Коэффициенты:

Победа Ноттингем Форест – 5.90

Ничья – 4.14

Победа МЮ – 1.67

Прогноз на матч: победа «МЮ»

Где смотреть матч Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

Во сколько смотреть матч Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед