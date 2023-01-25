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  • Во сколько смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»

Во сколько смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»

25 января 2023, 22:09

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче полуфинала Кубка английской лиги. Встреча пройдет на стадионе «Сити Граунд».

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«МЮ» выиграл во всех пяти последних очных матчах у команды из Ноттингема.

  • Игра состоится в среду, 25 января.
  • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
  • Начало – в 23:00 мск.

«МЮ» – явный фаворит этого матча, букмекеры предлагают поставить на победу команды за коэффициент 1,67. Выигрыш «Ноттингем Форест» оценивается в 5,90. На ничью можно поставить за коэффициент 4,14.

Где смотреть матч Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

Прогноз на Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест
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