Во сколько смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»

«Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче полуфинала Кубка английской лиги. Встреча пройдет на стадионе «Сити Граунд».

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«МЮ» выиграл во всех пяти последних очных матчах у команды из Ноттингема.

Игра состоится в среду, 25 января.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 23:00 мск.

«МЮ» – явный фаворит этого матча, букмекеры предлагают поставить на победу команды за коэффициент 1,67. Выигрыш «Ноттингем Форест» оценивается в 5,90. На ничью можно поставить за коэффициент 4,14.

Где смотреть матч Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

Прогноз на Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед