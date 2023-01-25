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    Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: полуфинал Кубок лиги, 25 января 2023

    «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» сыграют в матче полуфинала Кубка английской лиги.

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    Встреча пройдет на стадионе «Сити Граунд».

    • Игра состоится в среду, 25 января.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • Начало – в 23:00 мск.

    «МЮ» – явный фаворит этого матча, букмекеры предлагают поставить на победу команды за коэффициент 1,67. Выигрыш «Ноттингем Форест» оценивается в 5,90. На ничью можно поставить за коэффициент 4,14.

    Прогноз на Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед

    Источник: «Бомбардир»

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