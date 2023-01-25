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    Семин: «Почему «Газпром» не должен давать деньги на футбол?»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о государственном финансировании спорта.

    – Госфинансирование в спорте – зло?

    – Да нет. Государство должно развивать спорт. Вот федерация организовала ЮФЛ, там 160 команд или больше. Это же для детей – здесь должно участвовать государство.

    Клубы в идеале, конечно, должны перейти на частное финансирование. Есть же пример «Краснодара». Но почему «Газпром» не должен давать деньги на футбол? Пусть помогает. Доля государства в нашем футболе еще должна быть.

    А вообще, то, что произошло с «Амкаром», – трагедия. Клуб столько лет играл в Премьер-лиге, в Лиге Европы с «Фулхэмом» встречался. Это же такая боль для людей. Хорошо, что президент Валерий Чупраков сейчас серьезно занимается клубом.

    – Смотря на нынешнюю обстановку, как вы думаете: когда-то наш футбол сможет стать частным хотя бы на 40-50 процентов?

    – Конечно, сможет.

    – Когда?

    – Сложно сказать. Но сейчас уже есть процентов 15-20. У нас есть люди, у которых очень большой частный капитал. Футбол нужен болельщикам. Надо все стороны направлять друг к другу.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18673

      Cleaner 22 минуты назад

      Вопрос в другом. ПОЧЕМУ Газпром дает деньги на развитие ТОЛЬКО ОДНОГО клуба - Зенита??? Государственная компания должна поддерживать ФУТБОЛ в России, а не избранный ПИТЕРСКИЙ клуб!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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