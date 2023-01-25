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    Вера назвал сильнейшего россиянина в РПЛ

    Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера считает сильнейшим российским игроком РПЛ Федора Чалова из ЦСКА.

    – Самый сильный русский в РПЛ?

    – Девятый номер ЦСКА.

    – А самый техничный в лиге?

    – Таких куча. Очень нравится седьмой номер «Краснодара» [Ильзат Ахметов]. Десятый номер «Динамо» [Федор Смолов] – тоже. Также Хорхе Карраскаль, это невероятный игрок. Малком вообще где-то в небе летает.

    • Чалов становился лучшим бомбардиром сезона РПЛ.
    • 24-летний форвард стоит 8,5 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у Чалова 17 матчей, 10 голов, 2 ассиста.

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    Источник: Sport24

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