Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера объяснил, почему в свое время переехал в Россию.
— Из чемпионата Аргентины ты перебрался в далеко не самую известную российскую команду со скромной фан-базой, даже не в Москву или Петербург. Почему вообще решился на такой необычный шаг?
— Мне он не кажется необычным. Здесь все устроено как надо, город приятный, команда — тоже. А со сложностями можно справиться.
— Кто-то отговаривал ехать в Россию?
— Такого не было. Все хотели, чтобы моя карьера развивалась, и понимали: Россия — «дверь» в Европу. У меня были варианты с южноамериканскими командами, но я предпочел «Оренбург». Попробовать себя здесь — личный вызов для меня.
- Вере 25 лет.
- Он вызывался в олимпийскую сборную Аргентины (до 23 лет).
- У Веры 1 гол и 4 ассиста в 14 матчах сезона РПЛ.
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Источник: Sport24