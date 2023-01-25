Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера объяснил, почему в свое время переехал в Россию.

— Из чемпионата Аргентины ты перебрался в далеко не самую известную российскую команду со скромной фан-базой, даже не в Москву или Петербург. Почему вообще решился на такой необычный шаг?

— Мне он не кажется необычным. Здесь все устроено как надо, город приятный, команда — тоже. А со сложностями можно справиться.

— Кто-то отговаривал ехать в Россию?

— Такого не было. Все хотели, чтобы моя карьера развивалась, и понимали: Россия — «дверь» в Европу. У меня были варианты с южноамериканскими командами, но я предпочел «Оренбург». Попробовать себя здесь — личный вызов для меня.

Вере 25 лет.

Он вызывался в олимпийскую сборную Аргентины (до 23 лет).

У Веры 1 гол и 4 ассиста в 14 матчах сезона РПЛ.

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