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    В Португалии назвали сильные стороны новичка «Спартака» Тавареша

    Агент Паулу Барбоза прокомментировал переход в «Спартак» защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.

    «Тавареш — очень хорошее приобретение для «Спартака». Томаш — молодой, быстрый и выносливый игрок. Так же большим плюсом является то, что его знает Абаскаль — они уже работали вместе. Именно поэтому он перешел в «Спартак», у них отличные взаимоотношения с тренером.

    В «Бенфике» он получал мало игрового времени, а потом получил травму. Сейчас он полностью восстановился и чувствует себя очень хорошо.

    Не думаю, что на родине будут какие-то проблемы для Томаша из-за переезда в Россию, но для Тавареша сложно будет привыкнуть к РПЛ. Для игры в России нужен железный характер. Но, думаю, от этого перехода выиграют все», — сказал Барбоза.

    • «Спартак» заплатил за Тавареша 3 миллиона евро.
    • Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.
    • Он будет выступать за «Спартак» под 20-м номером.

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    Источник: Sport24

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