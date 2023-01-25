В Португалии назвали сильные стороны новичка «Спартака» Тавареша

Агент Паулу Барбоза прокомментировал переход в «Спартак» защитника «Бенфики» Томаша Тавареша.

«Тавареш — очень хорошее приобретение для «Спартака». Томаш — молодой, быстрый и выносливый игрок. Так же большим плюсом является то, что его знает Абаскаль — они уже работали вместе. Именно поэтому он перешел в «Спартак», у них отличные взаимоотношения с тренером.

В «Бенфике» он получал мало игрового времени, а потом получил травму. Сейчас он полностью восстановился и чувствует себя очень хорошо.

Не думаю, что на родине будут какие-то проблемы для Томаша из-за переезда в Россию, но для Тавареша сложно будет привыкнуть к РПЛ. Для игры в России нужен железный характер. Но, думаю, от этого перехода выиграют все», — сказал Барбоза.

«Спартак» заплатил за Тавареша 3 миллиона евро.

Контракт с футболистом рассчитан до 2026 года.

Он будет выступать за «Спартак» под 20-м номером.

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