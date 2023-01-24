Терюшков: «Новый курс российского футбола – стремиться в удушающие объятия Запада»

Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал новость о том, что УЕФА продлил отстранение российских команд от международных турниров.

«Руководство РФС сперва объявило всем о выгоде перехода российского футбола в АФК, как возможности вернуться в официальные турниры, для чего было необходимо совершить юридические шаги до 31 декабря 2022 года.

Потом РФС засомневался и стал откладывать данное решение, вопреки вполне конкретно обозначенному Президентом России спортивному пути взаимодействия с дружественными странами.

В результате декабрьских гаданий на кофейной гуще кому-то от РФС, видимо, было знамение о необходимости постучать в закрытую дверь УЕФА еще разок. Широкой общественности был представлен ново-старый курс российского футбола — устремиться в удушающие объятия коллективного Запада, с целью чего было анонсировано создание рабочей группы с УЕФА по данному вопросу.

И теперь, первые ласточки, долгожданные предвестники будущих еврокубков и отбора на ЧМ-2026 для России по результатам встречи делегации РФС с представителями УЕФА — отказать в возвращении наших клубов. По причине продолжения СВО, как сообщил сегодня Sky News.

РФС, в свою очередь, заявляет о результативности переговоров, сдвигая на февраль следующую встречу», — сказал Терюшков.

Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.

Решение об отстранении действует с конца февраля.

Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.

Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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