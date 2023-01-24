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    Терюшков: «Новый курс российского футбола – стремиться в удушающие объятия Запада»

    Депутат Госдумы Роман Терюшков прокомментировал новость о том, что УЕФА продлил отстранение российских команд от международных турниров.

    «Руководство РФС сперва объявило всем о выгоде перехода российского футбола в АФК, как возможности вернуться в официальные турниры, для чего было необходимо совершить юридические шаги до 31 декабря 2022 года.

    Потом РФС засомневался и стал откладывать данное решение, вопреки вполне конкретно обозначенному Президентом России спортивному пути взаимодействия с дружественными странами.

    В результате декабрьских гаданий на кофейной гуще кому-то от РФС, видимо, было знамение о необходимости постучать в закрытую дверь УЕФА еще разок. Широкой общественности был представлен ново-старый курс российского футбола — устремиться в удушающие объятия коллективного Запада, с целью чего было анонсировано создание рабочей группы с УЕФА по данному вопросу.

    И теперь, первые ласточки, долгожданные предвестники будущих еврокубков и отбора на ЧМ-2026 для России по результатам встречи делегации РФС с представителями УЕФА — отказать в возвращении наших клубов. По причине продолжения СВО, как сообщил сегодня Sky News.

    РФС, в свою очередь, заявляет о результативности переговоров, сдвигая на февраль следующую встречу», — сказал Терюшков.

    • Сообщалось, что УЕФА не вернет российские команды в международные турниры до урегулирования конфликта на Украине.
    • Решение об отстранении действует с конца февраля.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3998

      raritet 36 минут назад

      Всегда , во все времена, когда шли непрерывные *****, на время спортивных игр все принимали участие . А сейчас, намеренно, уже несколько лет пиндосы макают наших спортсменов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18673

      Cleaner 1 час назад

      Терюшков, а ничего, что ты на ЗАПАДНОЙ ИНОМАРКЕ по Москве рассекаешь???

      2
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      Рейтинг: +12241

      Вомбат > Cleaner 1 час назад

      Это Другое.

      0
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      Рейтинг: +5654

      AtticusFinch > Cleaner 33 минуты назад

      А телевизор и монитор придумал русский изобретатель Зворыкин, что с того? они перестанут им пользоваться? какая разница кто что изобрел и придумал -все на благо! Хо х лы ваще ничего не придумали кроме сало с чесноком ...а вони больше всех!

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