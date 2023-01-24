Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    3 За какую сборную этот футболист играл в Катаре?
    За какую сборную этот футболист играл в Катаре?

    «Ростов» и «Краснодар» поборются за второго бомбардира чемпионата Латвии

    «Ростов» и «Краснодар» интересуются нападающим латвийского РФШ Андреем Иличем.

    По информации «СЭ», спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин и гендиректор «Краснодара» Леонид Хашиг уже обсудили потенциальный переход с представителем 22-летнего серба.

    • Илич – второй бомбардир чемпионата Латвии в сезоне-2022 с 15-ю мячами
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Зeнит» взял новых бразильцев, «Локoмотив» подписал Пиняева

    Новости по теме
    Агент Соу заявил, что гамбиец очень любит «Ростов». Летом он приостановил контракт 2
    Ананидзе назвал идеальный клуб для Дзюбы 6
    Карпин высказался о возможном усилении состава «Ростова»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +960

      Чехов на Садовой 59 минут назад

      За Краснодаром всё одно не угнаться. Они за шлак такие бабосы засылают, а тут и тренер (мутный и непонятный) серб и игрок серб. Прямой путь, и слава богу, к Галицкому. И зачем Рыскина сюда приплетают? Для солидности?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11