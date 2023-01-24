«Ростов» и «Краснодар» поборются за второго бомбардира чемпионата Латвии

За Краснодаром всё одно не угнаться. Они за шлак такие бабосы засылают, а тут и тренер (мутный и непонятный) серб и игрок серб. Прямой путь, и слава богу, к Галицкому. И зачем Рыскина сюда приплетают? Для солидности?
«Ростов» и «Краснодар» интересуются нападающим латвийского РФШ Андреем Иличем.
По информации «СЭ», спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин и гендиректор «Краснодара» Леонид Хашиг уже обсудили потенциальный переход с представителем 22-летнего серба.
- Илич – второй бомбардир чемпионата Латвии в сезоне-2022 с 15-ю мячами
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
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