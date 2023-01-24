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  • Первый тренер Дзюбы: «Хотелось бы увидеть Артема в «Спартаке»

Первый тренер Дзюбы: «Хотелось бы увидеть Артема в «Спартаке»

24 января 2023, 18:29
6

Александр Шупляков, первый тренер экс-капитана сборной России Артема Дзюбы, порассуждал о будущем 34-летнего форварда.

«Как можно отреагировать на то, что Артем Дзюба запросил у «Нижнего Новгорода» 500 тысяч евро за половину сезона? Только с улыбкой на лице.

Артем – заслуженный футболист и мастер спорта. Это личное дело такого мужчины и профессионала, как Дзюба.

«Нижний Новгород» является хорошим вариантом для Артема. Клуб из РПЛ, да еще и с амбициями. Вариант поперспективнее, чем с «Торпедо».

Может ли сейчас Дзюба вернуться в «Спартак»? Нет, ведь можно написать целый том, почему Артем Дзюба не вернется в московский клуб.

Мне, как болельщику красно-белых, как его тренеру, хотелось бы увидеть Дзюбу в «Спартаке», но пока там играют Соболев и Николсон, это невозможно.

Хотя, даже в такой форме Артем бы навязал конкуренцию этим массивным нападающим», – сказал Шупляков.

  • Дзюба – свободный агент.
  • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
  • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
Комментарии (6)
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aaaaahhhh
1674575780
спаси и сохрани....
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Иван Петров 1986
1674576609
Да нет уж лучше пускай в Барсу идет.
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maior-60
1674576970
А на Луне?
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R_a_i_n
1674578676
Ага, как раз после матча мусор на трибунах некому грести.
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шахта Заполярная
1674588196
Даже и не знаю где его в Спартаке пристроить, даже уборщиком нельзя, в Спартаке нет замков на шкафчиках. Один путь обратно на помойку, там его место.
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