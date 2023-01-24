Первый тренер Дзюбы: «Хотелось бы увидеть Артема в «Спартаке»

Александр Шупляков, первый тренер экс-капитана сборной России Артема Дзюбы, порассуждал о будущем 34-летнего форварда.

«Как можно отреагировать на то, что Артем Дзюба запросил у «Нижнего Новгорода» 500 тысяч евро за половину сезона? Только с улыбкой на лице.

Артем – заслуженный футболист и мастер спорта. Это личное дело такого мужчины и профессионала, как Дзюба.

«Нижний Новгород» является хорошим вариантом для Артема. Клуб из РПЛ, да еще и с амбициями. Вариант поперспективнее, чем с «Торпедо».

Может ли сейчас Дзюба вернуться в «Спартак»? Нет, ведь можно написать целый том, почему Артем Дзюба не вернется в московский клуб.

Мне, как болельщику красно-белых, как его тренеру, хотелось бы увидеть Дзюбу в «Спартаке», но пока там играют Соболев и Николсон, это невозможно.

Хотя, даже в такой форме Артем бы навязал конкуренцию этим массивным нападающим», – сказал Шупляков.

Дзюба – свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию