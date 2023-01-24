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    Первый тренер Дзюбы: «Хотелось бы увидеть Артема в «Спартаке»

    Александр Шупляков, первый тренер экс-капитана сборной России Артема Дзюбы, порассуждал о будущем 34-летнего форварда.

    «Как можно отреагировать на то, что Артем Дзюба запросил у «Нижнего Новгорода» 500 тысяч евро за половину сезона? Только с улыбкой на лице.

    Артем – заслуженный футболист и мастер спорта. Это личное дело такого мужчины и профессионала, как Дзюба.

    «Нижний Новгород» является хорошим вариантом для Артема. Клуб из РПЛ, да еще и с амбициями. Вариант поперспективнее, чем с «Торпедо».

    Может ли сейчас Дзюба вернуться в «Спартак»? Нет, ведь можно написать целый том, почему Артем Дзюба не вернется в московский клуб.

    Мне, как болельщику красно-белых, как его тренеру, хотелось бы увидеть Дзюбу в «Спартаке», но пока там играют Соболев и Николсон, это невозможно.

    Хотя, даже в такой форме Артем бы навязал конкуренцию этим массивным нападающим», – сказал Шупляков.

    • Дзюба – свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
    • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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    Источник: Sport24

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